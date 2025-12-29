Main Menu

Ludhiana : ऑटो में छिपा था 40 किलो गांजा! नाकाबंदी में स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई

लुधियाना  (गौतम) : स्पेशल सेल की टीम ने नाकाबंदी के दौरान चैकिंग करते हुए ऑटो में गांजा ले जा रहे एक नशा तस्कर को काबू कर लिया। पुलिस ने आरोपी से 40 किलोग्राम गांजा और आटो बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ थाना पी.ए.यू. में नशा तस्करी करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। 

ए.डी.सी.पी. इंवेस्टीगेशन अमनदीप सिंह बराड़ ने बताया कि इंस्पैक्टर हरप्रीत सिंह दहिल इंचार्ज स्पेशल सेल की अगुवाई इंस्पैक्टर मोहन सिंह की टीम पी.ए.यू. थाने के इलाके में नशा तस्करों को काबू करने के लिए चैकिंग कर रही थी कि उन्हें सूचना मिली कि उक्त आरोपी गांजे की खेप लेकर आ रहा है। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए टीम ने आरोपी को शकंर कालोनी निकट कूडे के डंप के पास रेड कर काबू कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि आरोपी गांजे की खेप कहां से लेकर आया था और किन किन इलाकों में सप्लाई करता है। शुरूआती जांच के दौरान पता चला है कि आरोपी के खिलाफ पहले थाना सदर खन्ना में भी नशा तस्करी के आरोप में मामला दर्ज है। आरोपी ने बताया कि उसने इसी महीने गांजे की खेप समेत 3 चक्कर लगाए है। आरोपी से उसके संपर्कों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है ताकि अन्य नशा तस्करों को भी काबू किया जा सके। आरोपी से बरामद किए गए ऑटो को लेकर भी जांच की जा रही है और पूछताछ कर पता लगाया जाएगा कि आरोपी ने ड्रग मनी से कौन सी प्रोपर्टी या वाहन खरीदा है।

