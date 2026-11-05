Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • दीवाली से पहले व्यक्ति की चमकी किस्मत, 140 रुपए की लॉटरी से निकला 1 लाख का इनाम

दीवाली से पहले व्यक्ति की चमकी किस्मत, 140 रुपए की लॉटरी से निकला 1 लाख का इनाम

Edited By Kalash,Updated: 05 Nov, 2026 05:43 PM

lottery winner

गांव बड़ीवाल के एक युवक के लिए दीवाली का त्यौहार उस समय और भी यादगार बन गया, जब उसकी किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि महज 140 रुपए की लॉटरी बुक ने उसे एक लाख रुपए का इनाम दिला दिया।

नूरपुरबेदी (भंडारी): गांव बड़ीवाल के एक युवक के लिए दीवाली का त्यौहार उस समय और भी यादगार बन गया, जब उसकी किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि महज 140 रुपए की लॉटरी बुक ने उसे एक लाख रुपए का इनाम दिला दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बड़ीवाल के हरविंदर सिंह ने बीते दिनों महिता लॉटरी एजैंसी मोरिंडा की नूरपुरबेदी स्थित शाखा नैना देवी लॉटरी स्टॉल से नागालैंड स्टेट लॉटरी की 10 रुपए प्रति टिकट वाली 14 मिनी लॉटरी टिकटें कुल 140 रुपए में खरीदी थीं। जब लॉटरी का परिणाम सामने आया तो हरविंदर सिंह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसकी टिकट पर एक लाख रुपए का इनाम निकला।लॉटरी स्टॉल के संचालक सतपाल हल्लण और बलविंदर हल्लण ने कहा कि मामूली राशि से खरीदी गई लॉटरी ने हरविंदर सिंह की दीवाली की खुशियों को दोगुना कर दिया है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here


 

और ये भी पढ़े

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!