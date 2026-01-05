Punjab : तेज रफ्तार ट्रक ने छीनी दो जिंदगियां, दादी-पोती की मौके पर मौत

आज तड़के करीब 5 बजे फतेहगढ़ साहिब कचहरी के समीप एक दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार सीमेंट से भरा ट्रक सड़क किनारे कपड़े बेच रही दादी-पोती के ऊपर चढ़ गया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ईलाके में शोक की लहर फैल गई।

फतेहगढ़ साहिब (सुरेश): आज तड़के करीब 5 बजे फतेहगढ़ साहिब कचहरी के समीप एक दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार सीमेंट से भरा ट्रक सड़क किनारे कपड़े बेच रही दादी-पोती के ऊपर चढ़ गया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ईलाके में शोक की लहर फैल गई।

इस संबंध में जानकारी देते एस.आई. कुलविंदर सिंह ने बताया कि हादसे में मनजीत कौर उम्र 55 वर्ष और खुशदीप कौर उम्र 13 वर्ष की मौत हुई है। पुलिस के अनुसार ट्रक अत्यधिक तेज गति में था और चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिसके चलते यह हादसा हुआ।

मृतक महिला के पति रणजीत सिंह ने बताया कि वह रोजाना की तरह अपनी पत्नी और पोती के साथ कचहरी की दीवार के पास कपड़े बेच रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार सीमेंट ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर उनकी ओर आ गया और दादी-पोती को कुचलता हुआ निकल गया, जिससे दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पुलिस ने अलग अलग धाराओं 106/281 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम उपरांत शव परिजनों को सौंप दिए गए। फतेहगढ़ साहिब में शहीदी जोड़मेल उपरांत चल रहे धार्मिक कार्यक्रमों में इन दिनों बड़ी संख्या में संगत गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में नतमस्तक होने आ रही है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि भारी वाहनों के चालक गति सीमा का पालन करें, ताकि इस तरह के दर्दनाक हादसों से बचा जा सके। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गुरूद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब के ईर्द-गिर्द ईलाके में भारी वाहनों की आवाजाही पर सख्त नियंत्रण लगाने की मांग की है।