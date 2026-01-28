Gold-Silver Rate: सोना-चांदी के दामों में जोरदार उछाल, यहां देखें 28 जनवरी के ताजा दाम

सोना-चांदी की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। बुधवार को जालंधर सराफा एसोसिएशन के

पंजाब डेस्कः सोना-चांदी की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। बुधवार को जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 167,500 थी जबकि मंगलवार को 163,500 थी। वहीं 22 कैरेट सोना आज 155,780 रिकार्ड किया गया जो मंगलवार को 152,060 था। बात करें चांदी की तो चांदी 383,600 तक पहुंच गई है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी जबरदस्त तेजी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी के दाम तूफानी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। कॉमेक्स पर सोमवार को चांदी करीब 8 फीसदी की तेजी के साथ 109 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार करती दिखी। वहीं आज चांदी की कीमत में गिरावट आई है।