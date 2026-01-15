अगर आप भी मछली खाने के शौकीन हैं तो सावधान, सामने आया हैरान करने वाला मामला

सर्दियों में मछली खाने का शौक तो बहुत लोगों को होता है।

गुरदासपुर (हरजिंदर सिंह गोराया, विनोद): सर्दियों में मछली खाने का शौक तो बहुत लोगों को होता है, लेकिन गुरदासपुर जिले के दीनानगर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले मकोड़ा पत्तन में एक फैक्ट्री द्वारा नदी में फेंके गए केमिकल के कारण हजारों बेजुबान मछलियां मर गई हैं। हजारों मछलियों की हालात इतनी खराब हो गई कि बदबू भी फैल गई है।

भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर बहने वाली रावी नदी में कुछ दिनों से मरी हुई मछलियां मिल रही हैं। शुरू में तो लोग इन मरी हुई मछलियों को पानी से निकालकर घर लाने लगे, लेकिन जब पानी में तैर रही मछलियां भी मरने लगीं, तो लोगों को शक होने लगा कि वे किसी जहरीली दवा का शिकार हैं। कुछ ही देर में नदी में हज़ारों मछलियां मरने लगीं और नदी के किनारे आ गईं।

एक्सपर्ट्स क्या अंदाजा लगा रहे हैं?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि शुरू में जम्मू-कश्मीर से आने वाली उज नदी में पानी के साथ मरी हुई मछलियां आने लगीं। इसके बाद पठानकोट और गुरदासपुर ज़िलों में बहने वाली नदी के पानी में भी मछलियां मरने लगीं। जैसे ही उज नदी का पानी रावी नदी में मिला, गुरदासपुर और पठानकोट बॉर्डर पर बहने वाली नदियों में भी मछलियां मरने लगीं। मकोड़ा पत्तन में, जहां 2 नदियां उज और रावी मिलती हैं, वहां हजारों मछलियों का ढेर लगा हुआ है, जिसके कारण वहां से गुजरने वाले भी काफी परेशान हो रहे हैं और एक फैक्ट्री द्वारा फेंके गए केमिकल के कारण हजारों की संख्या में बेजुबान मछलियां मर गई हैं।

बात करते हुए आसपास के इलाके के लोगों ने बताया कि जिस फैक्ट्री से यह केमिकल मिलाया गया है, वह भी इसमें शामिल रही है। इस बारे में बात करते हुए इलाके के लोगों, पूर्व सरपंच गुरनाम सिंह तूर, रूप सिंह, पलविंदर सिंह, हरदेव सिंह वगैरह ने कहा कि इसकी वजह से नदी के आस-पास बहुत बदबू रहती है और कभी भी कोई भयानक बीमारी फैल सकती है। उन्होंने कहा कि जिसने भी यह शरारत की है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों और संबंधित विभाग से भी मांग की है कि जिसने भी यह घिनौना काम किया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

