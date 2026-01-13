फिरोजपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी, 20 मोबाइल फोन सहित 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार

Edited By Kamini,Updated: 13 Jan, 2026 12:00 PM
फिरोजपुर (कुमार) : एस.एस.पी. फिरोजपुर सरदार भूपिंदर सिंह सिद्धू के दिशा निर्देशों अनुसार नशा तस्करों और चोर लुटेरों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत थाना सिटी फिरोजपुर की पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 2 चोर लुटेरों से स्नैचिंग किए हुए 20 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है।
यह जानकारी देते हुए थाना सिटी फिरोजपुर के एस.एच.ओ. इंस्पेक्टर कश्मीर सिंह ने बताया कि थाना सिटी फिरोजपुर की पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि लखविंदर पुत्र सतपाल वासी बस्ती शेखावाली हाल अली के रोड बस्ती बाग वाली फिरोजपुर शहर और रणजीत उर्फ गोरा वासी खालसा कॉलोनी अली के रोड फिरोजपुर शहर आते जाते राहगीरों से मोबाइल फोन आदि की स्नैचिंग करते हैं और मोटरसाइकिल चोरी करने के आदी हैं जो इस समय आते-जाते लोगों से छीने हुए मोबाइल फोन बेचने के लिए टी.बी. अस्पताल फिरोजपुर शहर के पीछे ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि इस गुप्त सूचना और टेक्नीकल सोर्सेज के आधार पर तुरंत कार्यवाही करते हुए नामजद चोर लुटेरों को काबू किया गया। उन्होंने बताया कि डी.एस.पी. सिटी सरदार सुखविंदर सिंह के दिशा निर्देशों अनुसार पकड़े गए इन स्नैचर चोर लुटेरों से पूछताछ करने उपरांत पुलिस ने इनकी निशानदेही पर कुल 20 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। इंस्पेक्टर कश्मीर सिंह ने बताया कि अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड लेने उपरांत इनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। इंस्पेक्टर कश्मीर सिंह ने कहा कि फिरोजपुर शहर में सभी चोर लुटेरे और नशा तस्कर बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे होंगे और किसी भी समाज विरोधी तत्वों को शहर की कानून व्यवस्था भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
