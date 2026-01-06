किसान नेता डल्लेवाल के खिलाफ मोर्चा! अपनी ही जत्थेबंदी ने उठाए सवाल

भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के प्रधान जगजीत सिंह डल्लेवाल के खिलाफ उनकी ही जत्थेबंदी ने मोर्चा खोल दिया है।

पंजाब ​​डेस्क : भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के प्रधान जगजीत सिंह डल्लेवाल के खिलाफ उनकी ही जत्थेबंदी ने मोर्चा खोल दिया है। नेताओं द्वारा डल्लेवाल पर तानाशाही तरीके से जत्थेबंदी चलाने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही उनकी लीडरशिप मानने से इनकार कर नया प्रधान चुनने की बात कह दी है। जत्थेबंदी द्वारा किसान मोर्चे के दौरान मारे गए शुभकरण की मौत के लिए भी डल्लेवाल को जिम्मेदार बताया गया है।

बता दें कि पटियाला में भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के संस्थापक स्वर्गीय पिशौरा सिंह सिद्धू के बेटे दलवीर सिंह सिद्धूपुर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने बताया कि यूनियन के कुछ नेता उनके पास आए और जगजीत सिंह डल्लेवाल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जत्थेबंदी को तानाशाही तरीके से चला रहे हैं और एक-एक करके यूनियन के कई नेताओं को निकाला जा रहा है। इसके अलावा किसान मोर्चे के दौरान हुए नुकसान और शुभकरण की मौत के लिए भी जगजीत सिंह डल्लेवाल को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। उन्होंने कहा कि यूनियन के पिछले 6 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। इस मौके पर डल्लेवाल की लीडरशिप को मानने से इनकार करते हुए मिलकर संगठन चलाने और आने वाले समय में नया प्रधान चुनने का फैसला किया गया है।

