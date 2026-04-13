Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पंजाब में बिजली सप्लाई का समय तबदील करने की मांग, जानें क्यों

पंजाब में बिजली सप्लाई का समय तबदील करने की मांग, जानें क्यों

Edited By Kalash,Updated: 13 Apr, 2026 01:05 PM

electricity timing change

बिजली सप्लाई का टाइम बदलने की मांग की।

लोंगोवाल (वशिष्ठ): कीर्ति किसान यूनियन की लीडरशिप में किसानों का एक डेलीगेशन लोंगोवाल सब-डिवीजन में बिजली विभाग के अधिकारियों से मिला। किसानों ने जे.ई. करमजीत सिंह के जरिए SDO को एक मांग पत्र दिया और खेतों में बिजली सप्लाई का टाइम बदलने की मांग की। किसान नेताओं ने कहा कि अभी खेतों में बिजली रात 1:30 बजे से सुबह 4 बजे तक दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह टाइमिंग पूरी तरह से गलत है क्योंकि अगर रात में शॉर्ट सर्किट से खेतों में आग लगने की कोई घटना होती है, तो किसी को जल्दी पता नहीं चलेगा क्योंकि वे सो रहे होते हैं और नुकसान बढ़ सकता है। इसके अलावा, किसानों को हरे चारे की फसल को पानी देने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि बिजली सप्लाई का टाइम बदलकर सुबह 4 बजे से 7 बजे किया जाए।

विभाग की लापरवाही कारण जली गेहूं 

ब्लॉक प्रधान करमजीत सिंह सतीपुरा और अन्य नेताओं ने कहा कि बीते दिनों गांव सतीपुरा इलाके में बिजली की स्पार्किंग के कारण एक गरीब किसान का 2 एकड़ गेहूं जलकर राख हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि ढीली तारों और जले हुए ट्रांसफार्मर को ठीक करने के बजाय विभाग बिजली सप्लाई बंद करके अपनी कमियों को छिपा रहा है।

अधिकारियों का पक्ष 

जब इस बारे में SDO विक्रमजीत सिंह और एडिशनल सहायक SDO करमजीत सिंह से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि बिजली सप्लाई का शेड्यूल ऊपर के अधिकारी तय करते हैं और इसे लोकल लेवल पर नहीं बदला जा सकता। हालांकि, उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों का मांग पत्र और सब-डिवीजन से एक ऑफिशियल लेटर ऊपर के अधिकारियों को भेजा जाएगा ताकि किसानों की समस्याओं का हल किया जा सके। वफद में अमरजीत सिंह बराड़, हरदेव सिंह दुल्लत, दर्शन सिंह, भोला सिंह पनंच, निक्का सिंह, जीवन सिंह और हाकम सिंह समेत बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!