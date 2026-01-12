Main Menu

DRI की कार्रवाई, 2 तस्कर गिरफ्तार, स्पीकर्स में छिपा... खंगाले जा रहे तस्करी से जुड़े नेटवर्क लिंक

Edited By Urmila,Updated: 12 Jan, 2026 11:28 AM

dri major operation

डायरैक्टरेट ऑफ रैवेन्यू इंटैलीजैंस (डी.आर.आई.) की लुधियाना जोनल यूनिट ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑप्रेशन में 5.58 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है

लुधियाना (सेठी) : डायरैक्टरेट ऑफ रैवेन्यू इंटैलीजैंस (डी.आर.आई.) की लुधियाना जोनल यूनिट ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑप्रेशन में 5.58 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय अवैध बाजार में अनुमानित कीमत करीब 11.15 करोड़ बताई जा रही है।

इस मामले में डी.आर.आई. ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में आगे जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि विभागीय अधिकारियों को पुख्ता सूचना मिली थी कि सीमा से सटे जिलों से एक विशेष वाहन के जरिए भारी मात्रा में नशीला पदार्थ लुधियाना लाया जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने फिरोजपुर–लुधियाना हाईवे पर शहर के बाहरी इलाके में सतर्क निगरानी शुरू की जिसके तहत 10 जनवरी को शाम करीब 5.15 बजे संदिग्ध वाहन की पहचान कर उसे रोका गया।

वाहन की तलाशी के दौरान डिक्की में रखे दो बड़े स्पीकर्स के भीतर विशेष रूप से बनाए गए गुप्त खानों से सफेद कपड़े में लिपटे 10 पारदर्शी पैकेट बरामद किए गए। ये पैकेट पहले जूते रखने वाले दो बैगों में छिपाए गए थे। मौके पर किए गए फील्ड टैस्ट में बरामद पदार्थ हैरोइन पाया गया। डी.आर.आई ने नशीले पदार्थ के साथ-साथ तस्करी में इस्तेमाल हुए वाहन को एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत जब्त कर लिया है। वाहन में सवार और हेरोइन की तस्करी में संलिप्त पाए गए 2 व्यक्तियों को 11 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया। डी.आर.आई अधिकारियों के अनुसार मामले की गहन जांच जारी है और तस्करी के नैटवर्क से जुड़े अन्य लिंक भी खंगाले जा रहे हैं। 

