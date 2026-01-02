बेखौफ हुए बदमाश! सोशल मीडिया में डाले हथियारों वाले वीडियो, पुलिस हरकत में

शहर के भीतरी इलाके में सक्रिय बदमाशों की तरफ से अपना दबदबा बनाने के लिए के लिए सोशल मीडिया पर विडियो व फोटो लगातार वायरल किए जा रहे हैं। पुलिस ने मामला संज्ञान में आने के बाद एक युवक मट्ठी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जबकि थाना डिवीजन नंबर 4 की...

लुधियाना (गौतम ) : शहर के भीतरी इलाके में सक्रिय बदमाशों की तरफ से अपना दबदबा बनाने के लिए के लिए सोशल मीडिया पर विडियो व फोटो लगातार वायरल किए जा रहे हैं। पुलिस ने मामला संज्ञान में आने के बाद एक युवक मट्ठी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जबकि थाना डिवीजन नंबर 4 की पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर उसके साथियों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है।

गौर है कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर युवकों की तरफ से हथियारों समेत विडियो अपलोड किए गए थे, जिसमें तीन युवक दिखाई दे रहे हैं और एक युवक मैगजीन में से गोलियां निकाल रहा है और बोल रहा कि 5 गोलियां है और उस पर न जाने किस का नाम लिखा हुआ है। विडियो में तीनों युवक हंसते हुए बात कर रहे हैं। उसके बाद दो युवकों की एक फोटो अपलोड की गई है, जिसमें एक के हाथ में पिस्तौल और दूसरे के हाथ ग्लोक पकड़ा हुआ है, बताया जा रहा है कि दोनों युवक काराबारा इलाके के रहने वाले हैं, जब कि विडियो अपलोड करने वाले छावनी मोहल्ले के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि सभी पांचो युवक एक प्रमुख गैंगस्टर के साथ जुड़े हैं और उसकी छत्रछाया में ही वारदातों को अंजाम देते हैं।

सूत्रों का यह भी कहना है कि इन युवकों को इस गैंगस्टर की तरफ से अवैध असला उपलब्ध करवाया गया है और थाना डिवीजन नंबर 4 की पुलिस ने कुछ समय पहले भी इनके एक साथी को काबू कर उससे अवैध हथियार बरामद किया था। काबू किए गए आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिलने की संभावना है ।