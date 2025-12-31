फिर जानलेवा साबित हुई चाइना डोर, एक बाइक सवार युवक का गला कटा, लगे 12 टांके…

शहर में चाइना डोर एक बार फिर जानलेवा साबित हुई है।

लुधियाना(गीतांजली): शहर में चाइना डोर एक बार फिर जानलेवा साबित हुई है। लुधियाना के रायकोट रोड पर मंगलवार शाम चाइना डोर की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में युवक का गला बुरी तरह कट गया, जबकि बचाव के दौरान उसके अंगूठे पर भी गहरी चोट आई।

जानकारी के अनुसार घायल युवक की पहचान सलमान खान पुत्र फिरोज खान, निवासी मुल्लापुर के रूप में हुई है। सलमान किसी दुकान में काम करता है और मंगलवार शाम को बाइक पर सवार होकर सामान की डिलीवरी देने जा रहा था। इसी दौरान रायकोट रोड स्थित पुल के ऊपर अचानक चाइना डोर उसके गले में फंस गई। तेज और धारदार डोर ने पलभर में उसके गले को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया।

घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायल युवक को निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसके गले में 12 टांके और अंगूठे पर 2 टांके लगाए। डॉक्टरों का कहना है कि अगर समय रहते इलाज न मिलता तो हादसा जानलेवा भी हो सकता था। इस घटना के बाद इलाके में दहशत और रोष का माहौल है। घायल युवक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से चाइना डोर की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि पहले भी चाइना डोर की वजह से कई लोग घायल हो चुके हैं और कई मामलों में लोगों की जान तक जा चुकी है, बावजूद इसके यह खतरनाक डोर खुलेआम बिक रही है। परिवार और लोगों ने यह भी मांग की कि चाइना डोर से पतंग उड़ाने वालों, खासकर बच्चों और युवाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों पर रोक लग सके। लोगों का कहना है कि जब तक प्रशासन ठोस कदम नहीं उठाएगा, तब तक चाइना डोर लोगों की जान के लिए खतरा बनी रहेगी।