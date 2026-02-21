Ludhiana: छोड़ दो, आगे से ऐसा नहीं करेंगे... राहगीरों के हत्थे चढ़े एक्टिवा सवार लुटेरे

महानगर में स्नैचरों के हौंसले इस कदर बुलंद हैं कि अब वे दिन-दिहाड़े वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन चंद्र नगर में जनता का गुस्सा इन लुटेरों पर भारी पड़ गया।

लुधियाना (राज): महानगर में स्नैचरों के हौंसले इस कदर बुलंद हैं कि अब वे दिन-दिहाड़े वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन चंद्र नगर में जनता का गुस्सा इन लुटेरों पर भारी पड़ गया। मिली जानकारी के अनुसार एक्टिवा पर सवार होकर आए 2 शातिर चोरों ने एक कोठी के पास एक प्रवासी मजदूर को निशाना बनाया और उसका मोबाइल छीनकर भागने की फिराक में थे।

इसी दौरान एक बहादुर राहगीर ने अपनी एक्टिवा लुटेरों की एक्टिवा में दे मारी, जिससे दोनों संतुलन खोकर सड़क पर गिर पड़े। शोर मचते ही मोहल्ला निवासी मौके पर इकट्ठा हो गए और दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। घटना के वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पकड़े गए दोनों चोर जमीन पर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं और पीछे से लोग चिल्ला रहे हैं कि इन्होंने गरीब प्रवासी भाई का फोन छीना है। इसी गहमागहमी के बीच भीड़ में से एक व्यक्ति डंडा लेकर आता है और उन पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है।

हालांकि चोर बार-बार माफी मांगते हुए कह रहे थे कि 'छोड़ दो, आगे से ऐसा नहीं करेंगे', लेकिन इलाके में बढ़ती स्नैचिंग की वारदातों से गुस्से में आए लोग उन्हें गालियां देते हुए पीटते रहे। हैरानी की बात तो यह रही कि मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद था, लेकिन जनता का आक्रोश इतना ज्यादा था कि पुलिस की मौजूदगी में ही उनकी धुनाई होती रही। काफी देर चले इस ड्रामे के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया और थाने ले गई।

