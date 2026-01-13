Main Menu

  • चाइना डोर की चपेट में आने से युवक जख्‍मी, गर्दन पर लगे 12 टांके

Edited By Kalash,Updated: 13 Jan, 2026 06:24 PM

china door accident

बेशक सरकार और प्रशासन ने चाइना डोर खरीदने और बेचने पर पाबंदी लगाई इसके बावजूद भी चाइना डोर की उपयोग किया जा रहा है

नंगल (सैनी): बेशक सरकार और प्रशासन ने चाइना डोर खरीदने और बेचने पर पाबंदी लगाई इसके बावजूद भी चाइना डोर की उपयोग किया जा रहा है जिसमें अलग-अलग जगहों पर चाइना डोर की चपेट में आने से जख्‍मी हुए है। नंगल श्री आनंदपुर मुख्‍य मार्ग पर नंगल के रेलवे रोड़ में दो पहिया वाहन एजेंसियों के सामने एक युवक चाइना डोर की चपेट में आ गया। इस संबंध में जानकारी देते परिजनों ने बताया कि चैतन्‍य बोहरा जो जवाहर मार्कीट से नंगल की ओर आ रहा था तो उक्‍त स्‍थान पर उनके गले में चाइना डोर फंस गई जिससे वह अपने दो पहिया वाहन को जब तक रोकते तब उनके गला काफी जख्‍मी हो चुका था।

चैतन्‍य बोहरा को मौजूद लोगों ने साथ लगते एक निजी अस्‍पताल में पहुंचाया यहां डॉक्‍टरों ने गर्दन पर उनके जख्‍म को देखते हुए 12 टांके लगाए। परंतु गनीमत यह रही कि युवक का काफी बचाव हो गया। युवक के परिजनों और स्‍थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन से मांग उठाई है कि चाइना डोर बेचने और उपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि अन्‍य लोगों को बचाव हो गए और कोई बड़ी घटना न घटे।

चाइना डोर बेचता पकड़ा गया उसके खिलाफ कड़ी कारवाई- एस.डी.एम. सचिन पाठ

इस संबंध में जब नंगल के एसडीएम नंगल सचिन पाठक से बात की गई तो उन्‍होंने बताया कि रूपनगर में नाके लगाए गए हैं और वहां पर चैकिंग की जा रही है ताकि जिले में कोई चाइना डोर न ला सके। उन्‍होंने कहा कि प्रशासन द्वारा चाइना डोर बेचने और खरीदने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है। उन्‍होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी चाइना डोर बेचता या खरीदता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई की जाएगी। उन्‍होंने कहा कि उनकी टीम द्वारा इलाके में गुप्‍त तरीके से भी निगरानी रखी जा रही है और छापेमारी भी की जाएगी।

