हथियार दिखा कर वीडियो वायरल करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज

हथियार दिखा कर वीडियो वायरल करने वाले युवक व उसके साथी के खिलाफ थाना डिवीजन नंबर 4 की पुलिस ने आर्म एक्ट व लूटपाट के आरोप में मामला दर्ज किया है।

लुधियाना (गौतम) : हथियार दिखा कर वीडियो वायरल करने वाले युवक व उसके साथी के खिलाफ थाना डिवीजन नंबर 4 की पुलिस ने आर्म एक्ट व लूटपाट के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने काबू किए आरोपी की पहचान अभय आदिया उर्फ मट्ठी व फरार की पहचान राजन सिद्धू उर्फ नन्नी के रूप में की है, जबकि उनके एक अन्य साथी को भी नामजद किया गया है।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छावनी मोहल्ले के रहने वाले मोक्ष सिद्धू के बयान पर मामला दर्ज किया है। मोक्ष सिद्धू ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह अपने मोटरसाइकिल पर तेल भरवाने के लिए छावनी मोहल्ला स्थित पैट्रोल पंप को जा रहा था कि जब वह जीटी रोड पर पहुंचा तो उसके पीछे सफेद कार में आ रहे युवकों ने घेर लिया। दो युवक कार से नीचे उतर कर आए जिनमें से एक पास पिस्तौल और दूसरे के पास दातर था । दोनों ने उसे डरा धमका कर उसका मोटरसाइकिल छीन लिया। बाद में उक्त आरोपियों के नाम पता चले।

गौर है कि आरोपियों की तरफ से हथियार दिखा कर वीडियो भी वायरल की थी, जिसे लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपियों से अन्य कई वारदातें हल होने की संभावना है। आरोपियों से हथियार बरामद को लेकर भी पूछताछ की जा रही है और उनके अन्य साथियों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि आरोपी एक प्रमुख गैंगस्टर की छत्रछाया में वारदातों को अंजाम दे रहे है और वहीं गैगस्टर उन्हें असला सप्लाई करता है।

