Punjab में आज : वृंदावन नाव हादसे मामले में चश्मदीद का खुलासा तो वहीं ट्रॉली कारोबारी की बेटियां आईं मीडिया के सामने, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 11 Apr, 2026 05:13 PM
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1. वृंदावन नाव हादसा : चश्मदीद ने खोले भयावह मंजर के राज, कहा- नाव 3 बार डगमगाई और पलट गई
वृंदावन में यमुना नदी में हुए नाव हादसे के भयावह मंजर ने सभी को परेशान कर दिया है ...
2. वृंदावन वोट हादसा : पंजाब के जलालाबाद का युवक भी लापता, मौसा मौसी के मिले चुके श'व
उत्तर प्रदेश के मथुरा में दर्दनाक नाव हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में ...
3. वृंदावन हादसे के चलते दुकानदारों का फैसला, बंद किया जगरांव
वृंदावन में हुए नाव हादसे में पंजाब के करीब 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। आज इनमें...
4. Punjab: ट्रॉली कारोबारी की बेटियां आई सामने, AAP मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप
पंजाब के मंत्रियों की ट्रॉली कारोबारी कॉल रिकार्डिंग से जुड़ी नई अपडेट सामने आई है। मंत्री हरदीप ...
5. नीले ड्रम में झूठी शराब बरामदगी मामला, SHO समेत तीन पुलिसकर्मी लाइन हाजिर
शाहकोट पुलिस की एक कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है, जिसके बाद डिपार्टमेंट ने सख्त ...
6. पंजाब में सक्रिय अंतरराज्यीय लुटेरा गिरोह बेनकाब, 4 आरोपी गिरफ्तार
खन्ना पुलिस ने एक अंतरराज्यीय क्रिमिनल गिरोह का पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार...
7. पंजाब का युवक विदेश में किडनैप, परिवार से मांगी मोटी रकम, नहीं तो... टॉर्चर का भेजा वीडियो
फतेहगढ़ साहिब जिले के खमाणों के पास गांव लखनपुर के एक युवक को साउथ कोरिया में...
8. वृंदावन वोट हादसा : पंजाब के जलालाबाद का युवक भी लापता, मौसा मौसी के मिले चुके श'व
उत्तर प्रदेश के मथुरा में दर्दनाक नाव हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में अब ...
9. वृंदावन हादसा, 8 लोगों के घर पहुंचे श'व, हर आंख नम, शहर बंद
वृंदावन में हुए नाव हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के शव आज लुधियाना में उनके घर पहुंच गए...
10. जालंधर में तथाकथित पत्रकार की करतूत बेनकाब: सामने आए आपत्तिजनक Video, कॉल गर्ल्स को निर्वस्त्र कर करवाता था मुजरा
दैनिक युवा सवेरा के फेसबुक पर खुद को पत्रकार बताकर सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले ...
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