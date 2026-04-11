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पंजाब में सक्रिय अंतरराज्यीय लुटेरा गिरोह बेनकाब, 4 आरोपी गिरफ्तार

Edited By Urmila,Updated: 11 Apr, 2026 02:28 PM

inter state gang of robbers operating in punjab busted

खन्ना पुलिस ने एक अंतरराज्यीय क्रिमिनल गिरोह का पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

खन्ना (विपन): खन्ना पुलिस ने एक अंतरराज्यीय क्रिमिनल गिरोह का पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चोरी, लूट और स्नैचिंग करता था। पुलिस ने आरोपियों से 2 चोरी की मोटरसाइकिल और 1 चोरी की सोने की चेन बरामद की है।

DSP तरलोचन सिंह ने बताया कि यह मामला समराला थाने में दर्ज केस नंबर 261 (तारीख 27.09.2025) के तहत सामने आया। शिकायतकर्ता अमनदीप कौर ने बताया कि वह अपनी दोस्त के साथ समराला के एक मार्केट में गई थी, जहां दो युवकों ने उसकी सोने की चेन छीन ली और भाग गए। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी।

Punjab Police

जांच के दौरान पुलिस ने सबसे पहले आरोपी आशु को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी शिवा की तलाश जारी थी। बाद में CIA स्टाफ खन्ना टीम ने शिवा को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि इस गैंग में और भी सदस्य शामिल हैं, जिनकी पहचान सागर, जय राम और कांता के तौर पर हुई। पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शामली (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले हैं और खन्ना में किराए पर रहते थे।

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पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे चोरी की मोटरसाइकिल से क्राइम करते थे और लूटा हुआ सोना उत्तर प्रदेश में सुनारों को बेच देते थे। पुलिस अब उस खरीदार की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह खन्ना, मोहाली, मंडी गोबिंदगढ़ और अमलोह के अलावा दूसरे जिलों में भी एक्टिव था। इनके नेटवर्क दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैले हुए थे, जहां ये आरोपी लगातार चोरी और लूट की वारदातें करते रहे हैं।

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