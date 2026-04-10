Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab में आज : अमरनाथ यात्रियों के लिए खुशखबरी तो वहीं भाभी कमल कौर ह'त्याकांड में अमृतपाल मेहरों गिरफ्तार, पढ़ें Top 10

Punjab में आज : अमरनाथ यात्रियों के लिए खुशखबरी तो वहीं भाभी कमल कौर ह'त्याकांड में अमृतपाल मेहरों गिरफ्तार, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 10 Apr, 2026 04:55 PM

breaking news punjab top 10 top 10

पाकिस्तान में गुरुधामों के दर्शन करने जा रहा जत्था अटारी-बाघा बार्डर पर रोका, श्रद्धालुओं में रोष

1. पाकिस्तान में गुरुधामों के दर्शन करने जा रहा जत्था अटारी-बाघा बार्डर पर रोका, श्रद्धालुओं में रोष
खालसा सजना दिवस के मौके पर आज सिख श्रद्धालुओं का एक बड़ा ग्रुप अटारी-वाघा बॉर्डर...

2. भाभी कमल कौर की मां ने कर दिए बड़े खुलासे, अमृतपाल मेहरों की गिरफ्तारी पर जानें क्या कहा
चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी उर्फ भाभी कमल कौर के मर्डर केस के मुख्य आरोपी ...

3. पंजाब के श्रद्धालुओं के साथ हिमाचल में बड़ा हादसा, 100 फीट गहरी खाई में गिरी ट्रैक्टर-ट्रॉली
पंजाब के श्रद्धालुओं के साथ हिमाचल प्रदेश में बड़ा हादसा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार ...

4. जालंधर, पठानकोट व मोगा में खुफिया कैमरे, ISI-बब्बर खालसा से जुड़े 11 आरोपी गिरफ्तार
पंजाब में साजिश की रचने की इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। बड़े आतंकवादी मड्यूल ...

और ये भी पढ़े

5. अमरनाथ यात्रा 2026:  खुशखबरी! जल्द शुरू हो रहा यात्रा का Registration, पढ़ें पूरी जानकारी
अमरनाथ की वार्षिक यात्रा के लिए अग्रिम पंजीकरण देशभर में 554 बैंक शाखाओं में 15 ...

6. नेशनल हाईवे पर सफर से पहले अलर्ट, Toll Plaza पर आज से नया सिस्टम लागू
देश भर में नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए एक अहम खबर है ...

7. Punjab के कर्मचारियों के तबादलों को लेकर हरी झंडी, 15 अप्रैल से खुलेंगी खिड़कियां, जानें क्या है डेडलाइन
पंजाब के सरकारी गलियारों में हलचल तेज होने वाली है क्योंकि मान सरकार ने राज्य के ...

8. Punjab: हाजिरी को लेकर अध्यापकों के लिए पड़ा पंगा, जानें क्या है पूरा मामला
पंजाब के सरकारी स्कूलों में लागू किया गया एम. स्टार ई-पंजाब ऑनलाइन अटैंडैंस सिस्टम ...

9. पंजाब की सियासत में भूचाल, मंत्री-MLA से जुड़ी ऑडियो क्लिप वायरल!
पंजाब की राजनीति में उस वक्त नया विवाद खड़ा हो गया, जब एक कथित कॉन्फ्रेंस कॉल की ...

10. पंजाब में 15 अप्रैल के बाद फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज, विभाग ने दी अहम जानकारी
पंजाब में पिछले कुछ दिनों से हो रही ओलावृष्टि और बारिश के बाद मौसम ने फिर करवट ...

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!