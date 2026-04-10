बैसाखी पर पाकिस्तान रवाना हुआ श्रद्धालुओं का जत्था, गुरु धामों के  करेंगे दर्शन

खालसा सजना दिवस (वैशाखी) के मौके पर संगत को पाकिस्तान के गुरुद्वारों के दर्शन के लिए भेजा गया है।

अमृतसर : खालसा सजना दिवस (वैशाखी) के मौके पर संगत को पाकिस्तान के गुरुद्वारों के दर्शन के लिए भेजा गया है। अगर पूरे भारत की बात करें तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने 409, हरियाणा कमेटी ने 255 और एस.जी.पी.सी. ने 1763 श्रद्धालुओं को वीजा दिया है। इस तरह कुल 2427 श्रद्धालु एक ग्रुप के तौर पर पाकिस्तान जा रहे हैं।

श्रद्धालुओं ने दोनों देशों की सरकारों से ज्यादा से ज्यादादा लोगों को वीजा देने और करतारपुर साहिब का रास्ता और खोलने की अपील की है। उन्होंने यह भी मांग की कि पाकिस्तान की लगाई 20 डॉलर फीस खत्म की जाए। जिन श्रद्धालुओं को वीजा नहीं मिला, उनमें निराशा भी देखी गई। श्रद्धालुओं ने कहा कि वे खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि उन्हें गुरु धामों के दर्शन करने का मौका मिला है। कई श्रद्धालु पहली बार इस यात्रा पर जा रहे हैं, जिससे वे ज़्यादा खुशी और उत्साहित हैं।

इस मौके पर एस.जी.पी.सी. सेक्रेटरी कुलवंत सिंह मन्नन ने मीडिया को बताया कि 14 अप्रैल को खालसा सजना दिवस मनाया जाएगा और इस सिलसिले में एक जत्था पाकिस्तान भेजा गया है। उन्होंने कहा कि 1795 पासपोर्ट भेजे गए थे, जिनमें से 32 कैंसिल कर दिए गए और 1763 श्रद्धालु तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। यह तीर्थ यात्रा 10 दिनों की होगी।

सुरजीत सिंह तुगलवाल ने जत्थे का नेतृत्व करते हुए कहा कि अमृतसर साहिब से श्रद्धालु गुरु नानक देव जी की पवित्र धरती पंजा साहिब, ननकाना साहिब और दूसरे गुरुद्वारों में माथा टेकने और वैसाखी मनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने इंसानियत, एकता और सेवा का संदेश दिया और वे प्रार्थना करते हैं कि पूरा खालसा पंथ चढ़दी कला में रहे।

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