Ludhiana: DMC चौकी इंचार्ज ASI स्वर्ण सिंह की मौ+त, शौक की लहर

लुधियाना पुलिस कमिश्नरेट से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है।

लुधियाना(राज): लुधियाना पुलिस कमिश्नरेट से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। डी.एम.सी. (DMC) पुलिस चौकी के इंचार्ज ए.एस.आई. (ASI) स्वर्ण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। पिछले कुछ दिनों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे स्वर्ण सिंह ने देर रात अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है।



जानकारी के मुताबिक, ए.एस.आई. स्वर्ण सिंह पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। तबीयत ज्यादा बिगड़ने के कारण उन्हें दयानंद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (DMC) में भर्ती करवाया गया था, जहां डॉक्टरों की टीम उनके उपचार में जुटी हुई थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था; तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी सेहत में सुधार नहीं हुआ और देर रात उन्होंने संसार को अलविदा कह दिया। सुबह से ही पुलिस विभाग के आला अधिकारी और सहकर्मी उनके परिवार के साथ दुख साझा करने पहुंच रहे हैं।