Ludhiana के विवादित अस्पताल के डाक्टरों पर FIR के आदेश

सराभा नगर थाना क्षेत्र में दर्ज FIR संख्या 216/2025 के तहत Orison अस्पताल, बाड़ेवाल रोड, लुधियाना के चार निदेशकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। इस मामले में पुलिस ने निदेशकों को मुख्य आरोपी के रूप में नामजद किया है।

लुधियाना : सराभा नगर थाना क्षेत्र में दर्ज FIR संख्या 216/2025 के तहत Orison अस्पताल, बाड़ेवाल रोड, लुधियाना के चार निदेशकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। इस मामले में पुलिस ने निदेशकों को मुख्य आरोपी के रूप में नामजद किया है। दरअसल शिकायतकर्ता जसवंत सिंह संधू द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा माननीय पुलिस आयुक्त, लुधियाना को निवेदन किया गया है कि उपरोक्त मुकद्दमे में उक्त अस्पताल के निदेशकों को आरोपी ठहराया जाए। शिकायत में कहा गया कि अस्पताल प्रबंधन ने न केवल मरीज के चिकित्सीय उपचार में गंभीर गड़बड़ी और प्रशासनिक लापरवाही बरती, बल्कि मृतक के शव के बाद की प्रक्रिया और रिकॉर्ड में भी हेरफेर किया।

FIR में उठाए गए गंभीर आरोप

FIR में स्पष्ट किया गया है कि मामले में शामिल कर्मचारी अकेले ऐसा नहीं कर सकते। इसमें अस्पताल प्रबंधन और निदेशकों की जानबूझकर लापरवाही और मंजूरी शामिल थी। शिकायत में कहा गया है कि अस्पताल प्रबंधन ने पीड़ित परिवार को CCTV फुटेज उपलब्ध कराने से इंकार किया, जिससे यह साबित होता है कि अस्पताल ने सबूत छुपाने का प्रयास किया।

इसके चलते पुलिस कमिश्नर लुधियाना के आदेशानुसार चार निदेशकों को मुख्य आरोपी के रूप में नामजद किया गया है। जिन पर कार्रवाई की गई है, उनमें डॉ. निर्मलजीत सिंह मल्ही – निदेशक, ओरिजन अस्पताल, डॉ. सुनील मित्तल – निदेशक, डॉ. राजीव ग्रोवर – निदेशक, डॉ. मनीषा मित्तल – निदेशक के नाम शामिल है।

फिलहाल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी चार निदेशकों को FIR में मुख्य आरोपी बनाया है और उनके खिलाफ धारा 305, 314, 316(2) BNS के तहत कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। जांच अधिकारी SI राजिंदर कुमार को निर्देश दिए गए हैं कि वे उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार हर पहलू की जांच करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही को उजागर करें।