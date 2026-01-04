Main Menu

फ्रिज खोलते ही हुआ धमाका, पल भर में आग की चपेट में आए पति-पत्नी, 1 की हालत गंभीर

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 04 Jan, 2026 10:46 PM

लुधियाना में आज एक घर में अचानक फ्रीज का कंप्रेशर फट गया। कंप्रेशर फटने के कारण दंपती बुरी तरह से झुलस गए आस-पास के लोगों ने घर में चीख पुकार सुनी तो तुरंत घर में दाखिल होकर दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार देकर सिविल अस्पताल पहुंचाया।

लुधियाना : लुधियाना में आज एक घर में अचानक फ्रीज का कंप्रेशर फट गया। कंप्रेशर फटने के कारण दंपती बुरी तरह से झुलस गए आस-पास के लोगों ने घर में चीख पुकार सुनी तो तुरंत घर में दाखिल होकर दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार देकर सिविल अस्पताल पहुंचाया। यहां डाक्टरों ने महिला की हालत ज्यादा खराब होती देख दंपती को पीजीआई रेफर कर दिया। महिला की हालत नाजुक है। उसके चेहरा और छाती आग की चपेट में आए है। झुलसे दंपती का नाम नीतू (32) और नीरज(32) के रूप में हुई है।

सिविल अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार दंपती ऋषि नगर के रहने वाले है। आज महिला नीतू ने अचानक से फ्रीज में सामान रखने के लिए डोर खोला। अचानक फ्रीज के कंप्रेशर से धमाका हो गया। नीतू का पति नीरज भी पास में ही था। वह जब पत्नी को आग से बचाने लगे तो उसकी भी बाजू झुलस गई। उसने शोर मचाया तो आस-पास के लोगों दोनों को घर से बाहर सुरक्षित निकाला। फिलहाल दोनों का उपचार पीजीआई चल रही है। 

2 महीने के उपचार के बाद महिला की मौत

इसी तरह 2 महीने से फरीदकोट के अस्पताल गुरु गोबिंद सिंह में दाखिल महिला भवानी की बीती रात मौत हो गई है। भवानी गांव सुनेत की रहने वाली है। दो महीने पहले वह अपने घर के बाहर आग पर हाथ सेक रही थी। तभी अचानक उसके कपड़ों में आग लग गई।

जिस कारण वह काफी झुलस गई। 2 महीने उपचार दौरान अब उसकी मौत हो गई। भवानी के दो बच्चे बेटा और बेटी है जिनका पालन पोषण अब उसकी बहन और मां करेगी। परिवार में दो बच्चे है। पति लापता है। मां और बहन के साथ रहती थी। नवंबर के महीने में आग ताप रही थी। कपड़ों में आग लग गई थी। सिविल अस्पताल लाए। सिविल से फरीदकोट में गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल अस्पताल में दाखिल रही। वहीं बीती रात मौत हो गई। दो बच्चों की देख रेख मां और बहन करेगी।

