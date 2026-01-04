Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • लुधियाना में अकाली नेता गिरफ्तार  : कार्यकर्ताओं ने घेरा थाना, जोरदार प्रदर्शन

लुधियाना में अकाली नेता गिरफ्तार  : कार्यकर्ताओं ने घेरा थाना, जोरदार प्रदर्शन

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 04 Jan, 2026 06:14 PM

akali leader arrested in ludhiana workers surround police station

लुधियाना में कस्बा खन्ना के दोराहा क्षेत्र में डेढ़ वर्षीय बच्ची को गायब करने के मामले में पुलिस ने पूर्व सरपंच और शिरोमणि अकाली दल के नेता जगजीत सिंह उर्फ जग्गी को गिरफ्तार किया है। जगजीत जग्गी गांव चणकोईयां खुर्द के रहने वाले हैं। इस गिरफ्तारी के...

लुधियाना :  लुधियाना में कस्बा खन्ना के दोराहा क्षेत्र में डेढ़ वर्षीय बच्ची को गायब करने के मामले में पुलिस ने पूर्व सरपंच और शिरोमणि अकाली दल के नेता जगजीत सिंह उर्फ जग्गी को गिरफ्तार किया है। जगजीत जग्गी गांव चणकोईयां खुर्द के रहने वाले हैं। इस गिरफ्तारी के बाद इलाके में राजनीतिक माहौल गरमा गया है। शिरोमणि अकाली दल ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। गौरतलब है कि अकाली नेता जगजीत जग्गी को पिछले साल भी खन्ना पुलिस ने नशा तस्करी और हथियार सप्लाई के मामले में गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तारी के विरोध में अकाली दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रविवार देर रात दोराहा पुलिस चौकी के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व अकाली नेता गुरप्रीत सिंह लापरा ने किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मनमानी की है और अकाली नेताओं व कार्यकर्ताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है।

अकाली नेताओं का दावा है कि दोराहा थाने के एसएचओ आकाश दत्त, जगजीत सिंह जग्गी को अपनी निजी गाड़ी में ले गए और इस संबंध में न तो परिवार को और न ही पार्टी नेताओं को कोई सूचना दी गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देर रात तक पुलिस ने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। उन्हें भी पुलिस चौकी के अंदर नहीं जाने दिया गया।
 
वहीं, दोराहा थाना के एसएचओ आकाश दत्त के अनुसार, दिलप्रीत सिंह नामक व्यक्ति ने पुलिस के पास बयान दर्ज कराए हैं। दिलप्रीत सिंह ने बताया कि वह पहले जगजीत सिंह जग्गी का दोस्त था। कुछ समय पहले दिलप्रीत की पत्नी का निधन हो गया था, तब उनकी बेटी लगभग 14 दिन की थी, जो अब करीब डेढ़ साल की हो चुकी है।

दिलप्रीत की पत्नी की मृत्यु के बाद जगजीत सिंह जग्गी ने उसकी बेटी का पालन-पोषण करने का वादा किया था। हालांकि, आरोप है कि जग्गी ने बच्ची को किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया और दिलप्रीत सिंह को अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा। दिलप्रीत ने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने अपनी बेटी वापस मांगी तो उससे पैसों की मांग की गई।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!