Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • अमृतसर में लगे अकाली-भाजपा के पोस्टर, छिड़ी नई चर्चा

अमृतसर में लगे अकाली-भाजपा के पोस्टर, छिड़ी नई चर्चा

Edited By Kamini,Updated: 06 Jan, 2026 06:17 PM

akali bjp posters put up in amritsar

पंजाब के अमृतसर में अकाली-भाजपा के गठबंधन के पोस्टर देखने को मिल रहे हैं।

अमृतसर:  पंजाब के अमृतसर में अकाली-भाजपा के गठबंधन के पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अकाली-भाजपा गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियों की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन अमृतसर में गठबंधन की झलक दिखाने वाले पोस्टर जरूर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में भाजपा और अकाली दल ने मिलकर नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। इस पोस्टर के साथ ही पंजाब सियासत में नई हलचल पैदा हो गई है।

PunjabKesari

किसान आंदोलन के बाद यह पहली बार है जब अकाली-भाजपा नेता किसी पोस्टर में एक साथ दिखे हैं। पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तरुण चुघ, सुनील जाखड़ और भाजपा के सीनियर नेताओं के साोथ-साथ अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल की भी तस्वीरें हैं। पोस्टर में युवा नेता मनसीरत सिंह का नाम है और कहा जा रहा है कि पोस्टर भी उन्हीं ने लगाए हैं। हालांकि फिलहाल दोनों पार्टियों (अकाली-भाजपा) की तरफ से गठबंधन को लेकर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इस पोस्टर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।

हालांकि भाजपा प्रेसिडेंट सुनील कुमार जाखड़ और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की खुलकर वकालत करते रहे हैं, लेकिन हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने नंगल में एक इवेंट के दौरान साफ ​​कर दिया था कि भाजपा 2027 के पंजाब असेंबली इलेक्शन में सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने साफ किया था कि शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन की कोई बात नहीं चल रही है और पार्टी नीचले स्तर पर अपनी ताकत बढ़ा रही है। चुग ने दावा किया कि भाजपा पहली बार पंजाब में अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में है। दूसरी ओर, अकाली दल के नेता भी गठबंधन को लेकर किसी भी तरह की हलचल से खुले तौर पर इनकार करते रहे हैं। 

और ये भी पढ़े

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!