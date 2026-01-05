नौसरबाज महिला : ज्वैलर की दुकान पर देखते ही देखते कर गई बड़ा कांड, काबू

Main Menu

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 05 Jan, 2026 10:08 PM

a woman committed theft at a jewelry store

माडल टाऊन के गुलाटी चौक में स्थित एक ज्यूलर की दुकान पर आई नौसरबाज महिला ने नौसरबाजी करते हुए सोने की रिंग चुरा ली। उसकी जगह नकली अगूंठी रख दी और वहां से फरार हो गई, लेकिन उसकी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में दिखाई दे रहा है कि किस तरह...

लुधियाना  (गौतम) : माडल टाऊन के गुलाटी चौक में स्थित एक ज्यूलर की दुकान पर आई नौसरबाज महिला ने नौसरबाजी करते हुए सोने की रिंग चुरा ली। उसकी जगह नकली अगूंठी रख दी और वहां से फरार हो गई, लेकिन उसकी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में दिखाई दे रहा है कि किस तरह शातिरता दिखाते हुए महिला ने पहनी हुई अगूंठी को उतारा और डिब्बे में रख दिया।  जब ज्यूलर ने ने अपना सामान चैक किया तो उसे नौसरबाजी का पता चला। 

शिकायत मिलने पर जांच कर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से महिला को पहचान लिया और कार्रवाई करते हुए उसे काबू कर लिया। पुलिस ने महिला की पहचान गांव किशनगढ़ की रहने वाली मनप्रीत कौर के रूप में की है जोकि हाल में पक्खोवाल रोड पर स्थित एक होटल में रहती थी। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ रमेश नगर हैबोवाल के रहने वाले अशीष सचदेवा के बयान पर मामला दर्ज किया है। 

पुलिस को दिए बयान में ज्वैलर ने बताया कि उसकी गुलाटी चौक में दुकान है और एक महिला उसकी दुकान पर आई और उसने गोल्ड की रिंग दिखाने के लिए कहा। उस समय अन्य ग्राहक भी उसकी दुकान पर मौजूद थे। महिला कुछ समय अगूंठिया देखती रही और जाते हुए उसने एक रिंग का वजन भी करवाया। डिब्बे के पास उसके 50 हजार रुपए भी रखे हुए थे। उसे कुछ शक हुआ तो उसने पैसे उठा कर गल्ले में रख दिए। शक होने के कारण उसने महिला के जाने के बाद में अगूंठियों वाला डिब्बा चैक किया तो उसमें एक अगूंठी नकली निकली। जब उसने फुटेज चैक की तो उसे महिला की चालाकी का पता चला कि किस तरह से महिला ने अगूंठी बदली है। जिस पर उसने पुलिस को शिकायत दी। जांच अधिकारी दविंदर पासी ने बताया कि फुटेज चैक करने के बाद उन्होंने महिला की तलाश की और महिला को काबू कर लिया। महिला को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। शुरूआती जांच में पता चला है कि महिला के खिलाफ पहले भी एक मामला दर्ज है। अन्य वारदातों को लेकर भी जांच की जा रही है। 

