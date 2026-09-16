तेज रफ्तार वाहन ने साइकिल सवार को लिया चपेट में, मौके पर ही मौ.त

पुलिस थाना कलानौर के अंतर्गत डेरा रोड पर रुड़ियाना मोड़ के पास हुए सड़क हादसे में एक 45 वर्षीय साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई।

कलानौर (हरजिंदर सिंह गोराया): पुलिस थाना कलानौर के अंतर्गत डेरा रोड पर रुड़ियाना मोड़ के पास हुए सड़क हादसे में एक 45 वर्षीय साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान दलजीत सिंह पुत्र बलविंदर सिंह निवासी अगवान के रूप में हुई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दलजीत सिंह मिल्क प्लांट से छुट्टी के बाद अपने गांव साइकिल पर वापस जा रहा था। जब वह डेरा रोड पर रुड़ियाना मोड़ के पास पहुंचा तो कथित तौर पर किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। हादसा इतना गंभीर था कि दलजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया बताया जा रहा है।

बताया गया है कि मृतक पहले से ही पारिवारिक दुखों का सामना कर रहा था। उसके पिता की करीब दो साल पहले मौत हो गई थी, जबकि एक भाई भी लगभग एक साल पहले इस दुनिया से चला गया था। दलजीत सिंह अपने पीछे दो बेटियां छोड़ गया है। हादसे की खबर मिलते ही परिवार और गांववासियों में शोक की लहर दौड़ गई।

घटना की सूचना मिलने पर कलानौर से 112 इमरजेंसी सेवा के कर्मचारी और एएसआई कुलवंत सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, परिवार के बयानों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। वहीं, हादसे में शामिल वाहन की पहचान करने के लिए जांच की जा रही है।