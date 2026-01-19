तेज रफ्तार कार ने बरपाया कहर, लोगों में मचा कोहराम, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

मजीठा रोड पर दोपहर 2 बजे उस दौरान सनसनी फैल गई, जब एक पूरी तरह से बेकाबू व तेज रफ्तार कार ने पहले पैदल जा रही एक महिला को टक्कर मारकर घायल कर दिया।

अमृतसर (जशन) : मजीठा रोड पर दोपहर 2 बजे उस दौरान सनसनी फैल गई, जब एक पूरी तरह से बेकाबू व तेज रफ्तार कार ने पहले पैदल जा रही एक महिला को टक्कर मारकर घायल कर दिया और फिर सड़क पर खड़ी दो कारों को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस टक्कर की आवाज सुनते ही लोग व स्थानीय दुकानदार घबरा गए व घरों के बाहर आकर हालात देख हैरान रह गए। बेकाबू कार ने इस प्रकार टक्कर मारी कि कारों के एयरबैग्स तक खुल गए थे।

जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पंहुची और हालात पर काबू पाते हुए कार को कब्जे में ले लिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बहरहाल इस सारे घटनाक्रम की सी.सी.टी.वी. फुटेज भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। खड़ी कार के मालिक व प्रत्यत्क्षदर्शी राजेश कुमार शर्मा निवासी ग्रीन फील्ड ने बताया कि वे अपनी गाड़ी लेकर घर से निकले ही थे कि मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक होने के कारण वे सड़क की साईड पर कार रोक खड़े हो गए। तभी एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई फिर कुछ ही सैकड़ों उपरांत पीछे से आ रही एक बेकाबू व तेज रफ्तार कार ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि राजेश की कार आगे खड़ी एक अन्य कार से जा टकरा गई। इससे दोनों गाड़ियों के एयरबैग्स तुरंत खुल गए और गाड़ियों का काफी नुक्सान भी पहुंचा। मंजर देख लोगों में कोहराम मच गया।

घटनास्थल पर पहुंचे कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बेकाबू हुई कार ने पहले कुछ ही 100 कदमों की दूरी पर पैदल ही सड़क पार कर रही एक महिला को जबरदस्त टक्कर मारी थी। महिला सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

इसी घटना का शिकार हुए एक अन्य कार मालिक तरुण ने बताया कि उन्होंने मात्र दो महीने पहले ही उक्त कार खरीदी थी। आरोपी की लापरवाही और तेज रफ्तार ने उनकी मेहनत की कमाई से खरीदी कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दी है। लोगों का कहना था कि कार चालक की रफतार इतनी अधिक थी कि उसे खुद पर नियंत्रण पाने का मौका ही नहीं मिला। दिन-दिहाड़े हुए इस सड़क हादसे ने मजीठा रोड पर सुरक्षा व्यवस्था और तेज रफ्तार ड्राइविंग पर सवालिया निशान लगा दिए हैं।

स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि रिहायशी इलाकों और मुख्य सड़कों पर तेज रफ्तार वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि ऐसे जानलेवा हादसे घटित ना हो सके। पुलिस कर्मी ने बताया कि आरोपी बेकाबू कार चालक को भी चोटें लगी हैं और वो भी अस्पताल में इलाजरत है। पुलिस ने कहा कि आरोपी कार चालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

