संगत के लिए सुविधा, अमृतसर-चर्लपल्ली के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, प्रमुख स्टॉपेजों की सूची जारी

आरक्षित स्पैशल ट्रेन नंबर-04642 अमृतसर से चर्लपल्ली (हैदराबाद सिटी) के लिए 23 जनवरी तथा 24 जनवरी को अमृतसर रेलवे स्टेशन से प्रात:काल 03:35 बजे अपने गतंतव्य की और चलेगी।

अमृतसर (जशन) : उत्तर रेलवे द्वारा ‘हिंद की चादर’ श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु अमृतसर से चर्लपल्ली (हैदराबाद सिटी) से विशेष आरक्षित रेलगाड़ियों के संचालन किए जाने का ऐलान किया है। उक्त रेलगाड़ी को 04642/04641 अलाट किया गया है।

जानकारी के अनुसार आरक्षित स्पैशल ट्रेन नंबर-04642 अमृतसर से चर्लपल्ली (हैदराबाद सिटी) के लिए 23 जनवरी तथा 24 जनवरी को अमृतसर रेलवे स्टेशन से प्रात:काल 03:35 बजे अपने गतंतव्य की और चलेगी और 47 घंटे 55 मिनट बाद सुबह 03:30 बजे चर्लपल्ली (हैदराबाद सिटी) पहुंचेगी। वापसी दिशा में यह आरक्षित स्पेशल ट्रेन 04641 चर्लपल्ली (हैदराबाद सिटी) से अमृतसर के लिए 25 जनवरी तथा 26 जनवरी को दोपहर 15:40 बजे प्रस्थान करके 47 घंटे 30 मिनट बाद दोपहर 15:10 बजे अमृतसर पहुंचेगी।

इस रेलगाड़ी के मुख्य स्टॉपेज ब्यास, जालंधर सिटी, फगवाड़ा, ढंडारी कलां, अंबाला कैंट, पानीपत, दिल्ली सफदरजंग, आगरा कैंट, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, बीना, भोपाल, इटारसी, खंडवा, भुसावल, जलगांव, मनमाड, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभाणी, पूर्णा, हजूर साहिब नांदेड, बसर, निजामाबाद, कामारेड्डी, बोलारूम स्टेशन रहेंगे।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here