पेड़ से टकराई CNG कार, लगी भीषण आग, पल भर में जल कर हुई राख

श्री मुक्तसर साहिब (तनेजा,खुराना): कोटकपूरा रोड पर गांव झबेलवाली व चड़ेवान के पास शनिवार की सुबह करीब ग्यारह बजे अनियंत्रित होकर एक कार पेड़ से जा टकराई। जिसके बाद कार में भयानक आग लग गई। हादसे में कार जलकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार सवार सुखप्रीत ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। जिससे जानी नुक्सान से बचाव रहा।

जानकारी अनुसार सुबह करीब ग्यारह बजे कार चालक सुखप्रीत सिंह वासी कोटकपूरा से मुक्तसर की ओर आ रहा था। गांव झबेलवाली के पास पहुंचने पर अचानक उसकी कार का संतुलन बिगड़ गया और कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे एक पेड़ से जा टकराई। बताते हैं कि कार सी.एन.जी. गैस पर थी। जैसे ही कार को आग लगने का पता लगा तो आस-पास के क्षेत्र से भी लोग मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दीं। फायर ब्रिगेड भी बुलाई गई। मगर आग पर काबू पाते-पाते कार बुरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो चुकी थी।