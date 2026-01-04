हेरोइन सहित 5 आरोपी गिरफ्तार, केस दर्ज

जिला पुलिस ने अलग-अलग जगहों से हेरोइन सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

बठिंडा (विजय): जिला पुलिस ने अलग-अलग जगहों से हेरोइन सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिटी रामपुरा थाना पुलिस ने रामपुरा से बलजीत सिंह निवासी रामपुरा को काबू कर उससे 7.08 ग्राम हेरोइन बरामद की। रामपुरा पुलिस ने मंड से राजविंदर सिंह को 10 ग्राम होरोइन सहित गिरफ्तार किया। एक अन्य मामले में थाना बालियांवाली पुलिस ने मंडी कलां से अमरीक सिंह को गिरफ्तार करके उससे 6 ग्राम हेरोइन बरामद की।

इधर थाना मौड़ पुलिस ने जोधपुर पाखर रोड से गुरप्यार सिंह निवासी जौड़कियां व पप्पू सिंह निवासी जोधपुर पाखर को गिरफ्तार करके उनसे 3.50 ग्राम हेरोइन बरामद की। पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया व अगली कार्रवाई की जा रही है।

