Ludhiana में चोरी करते युवक को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा, खंभे से बांधकर पिटाई

लुधियाना शहर में चोरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है।

लुधियाना (गीताजंलि): लुधियाना शहर में चोरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच लोगों ने एक चोर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार फील्ड गंज इलाके में चोरी की कोशिश करते एक युवक को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। घटना काशीराम गली की बताई जा रही है, जहां युवक एक ऑटो का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा था। शोर मचने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और उसे काबू कर लिया।

स्थानीय लोगों की तलाशी में युवक के पास से कुछ संदिग्ध नशीली गोलियां, मोबाइल लीड, चाबियों का गुच्छा और अन्य उपकरण बरामद होने की बात कही जा रही है। एक मोबाइल फोन भी मिला, जो पहले से री-सेट था। शुरुआत में युवक मोबाइल को अपना मानने से इनकार करता रहा, लेकिन बाद में उसने स्वीकार किया कि फोन उसी का है, हालांकि उसने दावा किया कि सिम उसके पास नहीं है।

गुस्साए लोगों ने युवक को खंभे से बांध दिया और उसकी पिटाई भी की। ठंड के मौसम में उसे नंगा करके खंभे से बांधे जाने के कारण वह काफी देर तक कांपता रहा। लोगों का कहना है कि इलाके में खड़ी गाड़ियों और कारों से लगातार सामान चोरी होने की शिकायतें मिल रही थीं, जिससे लोग पहले से ही परेशान थे। इलाके के लोगों का ये भी कहना है कि, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में युवक की गतिविधियां कैद हुई हैं। घटना का वीडियो भी लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है। स्थानीय निवासी विजय कुमार ने बताया कि क्षेत्र में लगातार चोरियां हो रही थीं, इसलिए लोग सतर्क थे और इसी दौरान युवक को पकड़ा गया।

सूचना मिलने पर पीसीआर टीम मौके पर पहुंची और युवक को अपने कब्जे में लेकर थाने ले गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं पकड़े गए युवक ने खुद को कबाड़ का काम करने वाला बताया है। उसने चोरी के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वह किसी वाहन से सामान नहीं चुरा रहा था। मोबाइल फोन को लेकर उसने दावा किया कि उसका सिम एक कबाड़ी के पास है। पुलिस अब सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here