कनाडा में सड़क हादसे में पंजाब के युवक की मौत, परिवार का हाल बेहाल

गांव खोखर के एक होनहार युवक, हरसिमरत सिंह की कनाडा में सड़क हादसे के दौरान मौत हो जाने का दुखद समाचार मिला है। हरसिमरत करीब 2 साल पहले सुनहरे भविष्य और परिवार की आर्थिक स्थिति को संवारने के सपने लेकर कनाडा गया था।

श्री मुक्तसर साहिब (तनेजा, खुराना): गांव खोखर के एक होनहार युवक, हरसिमरत सिंह की कनाडा में सड़क हादसे के दौरान मौत हो जाने का दुखद समाचार मिला है। हरसिमरत करीब 2 साल पहले सुनहरे भविष्य और परिवार की आर्थिक स्थिति को संवारने के सपने लेकर कनाडा गया था। मिली जानकारी के अनुसार, एक भीषण सड़क दुर्घटना में गंभीर चोटें आने के कारण उसने दम तोड़ दिया।

हरसिमरत सिंह एक बेहद मेहनती और विनम्र स्वभाव का युवक था। जैसे ही उसकी मृत्यु की खबर उसके पैतृक गांव पहुंची, वहां शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इस हादसे ने एक बार फिर विदेशों में रोजी-रोटी के लिए संघर्ष कर रहे पंजाबी युवाओं की सुरक्षा और उनके जीवन की अनिश्चितताओं को उजागर कर दिया है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है।