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मशहूर रेस्टोरेंट में मछली खाने के बाद हंगामा, CCTV में कैद हुआ मंजर... कार्रवाई नहीं तो शहर बंद

Edited By Urmila,Updated: 30 Mar, 2026 12:31 PM

uproar after eating fish at a famous restaurant

जलालाबाद के दीप रेस्टोरेंट में विवाद का मामला सामने आया है। रेस्टोरेंट संचालक के मुताबिक, दो लोग शराब के नशे में उसके रेस्टोरेंट में आए और मछली खाने की मांग की।

जलालाबाद (सुनील नागपाल) : जलालाबाद के दीप रेस्टोरेंट में विवाद का मामला सामने आया है। रेस्टोरेंट संचालक के मुताबिक, दो लोग शराब के नशे में उसके रेस्टोरेंट में आए और मछली खाने की मांग की। हालांकि, उन्होंने मछली का ऑर्डर दे दिया। मछली खाने के बाद बिल देते समय उन्होंने कहा कि मछली कच्ची है। हालांकि, रेस्टोरेंट संचालक ने कहा कि उन्होंने यह भी कहा कि आप इसकी शिकायत कर सकते थे, जिस पर वह दोबारा ऑर्डर करते। लेकिन ग्राहकों ने खुद को सरपंच बताया और गाली-गलौज करने लगे जिसके बाद उन्होंने उसे थप्पड़ भी मारा।

घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, अब व्यापार मंडल रेस्टोरेंट यूनियन के पदाधिकारी और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा । व्यापार मंडल का कहना है कि इस हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दो दिन पहले एक ग्राहक का एक व्यापारी से उधारी को लेकर विवाद हो गया था। मारपीट के बाद अब रेस्टोरेंट संचालक को बेवजह गाली-गलौज करते हुए थप्पड़ मारे गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस प्रशासन इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं करता है तो चाहे शहर बंद ही क्यों न करना पड़े, बंद कर दिया जाएगा। इस बीच पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है।

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