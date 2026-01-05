Ludhiana: टोइंग कंपनी के कर्मी से मारपीट, 3 के खिलाफ केस दर्ज

टोइंग कंपनी के कर्मी को पीटने का मामला सामने आया है।

लुधियाना (सुरिंदर सन्नी): टोइंग कंपनी के कर्मी को पीटने का मामला सामने आया है। इस संबंधी थाना डिवीजन नंबर 8 की पुलिस ने 3 व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिनमें से अर्षप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि बाकी अन्य की तलाश जारी है।

पुलिस को दी शिकायत में टोइंग कंपनी के कर्मी हैबोवाल निवासी राहुल ने बताया कि बीते दिन उन्होंने एक किया सेल्टस गाड़ी टो की और उसे पुलिस लाइन लेकर जा रहे थे। जब वह पानी वाली टंकी के पास पहुंचे तो पीछे से एक्टिवा पर आए कुछ लोगों ने उनकी टोइंग वैन रोक कर गाड़ी के ऊपर चढ़कर उससे मारपीट की। राहुल की शिकायत के आधार पर थाना डिवीजन नंबर 8 की पुलिस ने केस दर्ज कर सिविल लाइन निवासी अर्षप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि राहुल और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति को भी केस में नामजद किया गया है।

