पंजाब में नशे ने छीन ली इकलौते बेटे की जिंदगी, नहीं देखा जा रहा रोता-बिलखता परिवार

नाभा के अचल गांव में ओवरडोज से मौत का मामला सामने आया है। जहां करणप्रीत सिंह नाम के 23 साल के इकलौते युवक का लाश गांव के ही एक नौजवान के घर में मिला।

नाभा (राहुल खुराना) : नाभा के अचल गांव में ओवरडोज से मौत का मामला सामने आया है। जहां करणप्रीत सिंह नाम के 23 साल के इकलौते युवक का लाश गांव के ही एक नौजवान के घर में मिला। मृतक नौजवान रात को इसके घर पर था और जब सुबह घर आया और फिर से उसके घर चला गया तो उसका शव उसके घर में मिला। इस बारे में मृतक के माता-पिता ने बताया कि उनका बेटा दो दिन पहले ही नशा मुक्ति केंद्र से घर लौटा था, लेकिन गांव के बॉबी खान और गुरसेवक सिंह ने उसे फिर से नशे की लत लगा दी और उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने बॉबी खान और गुरसेवक सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मृतक करणप्रीत सिंह किसान परिवार का इकलौता सहारा था जो बारहवीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद विदेश जाने का सपना देख रहा था और परिवार उसे विदेश भेजने की तैयारी कर रहा था। लेकिन कुछ महीनों से उसे नशे की लत लग गई थी, हालांकि उसके परिवार ने उसे पिछले तीन महीनों से नशा मुक्ति केंद्र में भेज रखा था और वह तीन दिन पहले ही घर लौटा था। परिवार को उम्मीद थी कि वह अब नशा नहीं करेगा, लेकिन वह फिर से गांव में बुरी संगत में पड़ गया और सुबह 10 बजे उसकी लाश बॉबी खान के व्यक्ति के घर में मिली, जो मौके से फरार हो गया था। जब पीड़ित के माता-पिता अपने बच्चे को सिविल हॉस्पिटल, नाभा लाए, तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

इस मामले में भी पीड़ित की मां और पिता ने पुलिस से इंसाफ की मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। इस मामले में नाभा DSP गुरिंदर सिंह बल्ल ने कहा कि मृतक गांव में ही बॉबी खान और गुरसेवक सिंह के घर गया था और वहां उसे नशा दिया गया और उसकी मौत हो गई। इस संबंध में उन्होंने बॉबी खान और गुरसेवक सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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