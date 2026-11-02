पंजाब में मशहूर ब्रांड के डिब्बों में बिक रहा था नकली देसी घी, ऐसे हुआ पर्दाफाश!

जांच अधिकारी ने साफ किया कि जांच के दौरान पता चला है कि वेजिटेबल ऑयल और कई तरह के केमिकल और रंग मिलाकर तैयार नकली घी को मशहूर ब्रांड मेधा शाम के डिब्बों में पैक करके बाजार में सप्लाई किया जा रहा था।

फतेहगढ़ साहिब खमाणों (जगदेव): त्योहारों को देखते हुए मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और पुलिस की जॉइंट टीम ने रविवार रात खमाणों में बिलासपुर रोड पर एक किराए के मकान में नकली देसी घी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है।

फूड सेफ्टी ऑफिसर संदीप सिंह ने बताया कि टीम ने खमाणों में बिलासपुर रोड पर पिछले डेढ़ साल से चल रही इस कथित गैर-कानूनी फैक्ट्री से 2 क्विंटल 86 kg तैयार नकली देसी घी, 6 क्विंटल वेजिटेबल ऑयल, 4 क्विंटल 20 kg सोयाबीन, पैकिंग मशीनें, खाली डिब्बे, रैपर, सीलिंग मशीनें बरामद की हैं। जब्त घी के सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेज दिए गए हैं। जांच अधिकारी ने साफ किया कि जांच के दौरान पता चला है कि वेजिटेबल ऑयल और कई तरह के केमिकल और रंग मिलाकर तैयार नकली घी को मशहूर ब्रांड मेधा शाम के डिब्बों में पैक करके बाजार में सप्लाई किया जा रहा था।

उन्होंने बताया कि यह फैक्ट्री जगराओं का रहने वाला अतुल कुमार चला रहा था। मौके से टीम ने 2 क्विंटल 86 kg तैयार नकली देसी घी, 6 क्विंटल बनस्पति, 4 क्विंटल 20 kg सोयाबीन, पैकिंग मशीनें, खाली डिब्बे, रैपर, सीलिंग मशीनें भी बरामद की हैं। ज़ब्त किए गए घी के सैंपल लेकर लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिए गए हैं।

अधिकारियों के मुताबिक, यह नकली घी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। फैक्ट्री चलाने वाले के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब इस नेटवर्क की डिटेल में जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि यह नकली घी किन शहरों और दुकानों में बेचा जा रहा था।

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