  • चार बहनों के इकलौते भाई ने नहर में लगाई छलांग, तलाश जारी

Edited By Vatika,Updated: 12 Jan, 2026 02:26 PM

इस बीच, संघोल पुलिस ने इस संबंध में जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि पुलिस और उसके परिवार वाले भी उसकी तलाश कर रहे हैं।

रूपनगर (विजय): गांव चलाकी के एक युवक ने मोरिंडे से करीब 4 किलोमीटर दूर भाखड़ा नहर में छलांग लगा दी। जैसे ही भारतीय किसान यूनियन लक्खोवाल के जिला अध्यक्ष दलजीत सिंह चलाकी को इस घटना के बारे में पता चला, वह तुरंत गांववालों और रिश्तेदारों के साथ मौके पर पहुंचे और थाना सिटी मोरिंडा पुलिस को घटना की जानकारी दी। ए.एस.आई. अंग्रेज सिंह और रविंदर सिंह भी मौके पर पहुंचे और इलाका संघोल का होने के कारण संघोल पुलिस को जानकारी दी, जिस पर संघोल पुलिस चौकी के इंचार्ज ए.एस.आई. हरमिंदर सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे और मामले की जांच और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।

इस बारे में जानकारी देते हुए ए.एस.आई. हरमिंदर सिंह और भारतीय किसान यूनियन लक्खोवाल के जिला अध्यक्ष दलजीत सिंह चलाकी ने बताया कि कमलजोत सिंह पुत्र हरतेज सिंह निवासी गांव चलाकी मोहाली के मैक्स अस्पताल में भर्ती था और वह अपनी माता दलजीत कौर के साथ मोहाली से एक धार्मिक स्थान पर माथा टेकने की बात करके आया था। उन्होंने बताया कि वह धार्मिक स्थान पर जाने के बजाय कजौली नहर पर पहुंचा और नहर पुल से करीब एक किलोमीटर आगे उसने अपनी कार रोकी और कार से उतर गया, जबकि उसकी माता कार में बैठी रही। दलजीत सिंह चलाकी के अनुसार कमलजोत सिंह नहर में कूद गया। मौके पर पहुंचे रिश्तेदारों ने गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश शुरू कर दी है, लेकिन देर शाम तक उसका कोई पता नहीं चल सका। इस बीच, संघोल पुलिस ने इस संबंध में जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि पुलिस और उसके परिवार वाले भी उसकी तलाश कर रहे हैं।

