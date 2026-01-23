प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को लेकर नगर निगम सख्त, स्टाफ को जारी हुए निर्देश

नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स विभाग की एक समीक्षा बैठक असिस्टेंट कमिश्नर विक्रांत वर्मा के कार्यालय में आयोजित की गई।

जालंधर (खुराना) : नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स विभाग की एक समीक्षा बैठक असिस्टेंट कमिश्नर विक्रांत वर्मा के कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में पंजाब सरकार के आदेशों के अनुसार रिहायशी मकानों पर प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को लेकर फील्ड स्टाफ को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए।

बैठक के दौरान शहर की बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स के प्रॉपर्टी टैक्स की लिखित जानकारी फील्ड इंस्पेक्टरों से मांगी गई। जिन बिल्डिंग्स द्वारा कम प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया जा रहा है या गलत जानकारी दी गई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

गौरतलब है कि चंडीगढ़ से प्राप्त निर्देशों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से शहर के लगभग सभी बड़े कमर्शियल भवनों के प्रॉपर्टी टैक्स की व्यापक जांच की जा रही है। यह प्रक्रिया जॉइंट कमिश्नर डॉ. सुमनदीप कौर तथा असिस्टेंट कमिश्नर विक्रांत वर्मा की निगरानी में चल रही है। जिन भवनों में किराया मूल्य कम दर्शाया गया है, उनकी जानकारी प्रतिदिन चंडीगढ़ मुख्यालय को भेजी जा रही है। मेयर वनीत धीर और नगर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि टैक्स डिफॉल्टरों और गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बैठक में टैक्स सुपरिंटेंडेंट महीप सरिन, भूपिंदर सिंह बडिंग , राजीव ऋषि सहित सभी प्रॉपर्टी टैक्स इंस्पैक्टर उपस्थित रहे।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here