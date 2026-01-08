Ludhiana वासियों के लिए जरूरी खबर, दुगरी इलाके में मुख्य सड़क बंद, ट्रैफिक डायवर्जन

गरी क्षेत्र में पानी सप्लाई की पाइप डालने के चलते नहर पुल से लेकर फेज 1 की लाइटों तक यातायात प्रभावित रहेगा।

लुधियाना : दुगरी क्षेत्र में पानी सप्लाई की पाइप डालने के चलते नहर पुल से लेकर फेज 1 की लाइटों तक यातायात प्रभावित रहेगा। यह काम नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, जिसके चलते वहां पर बैरिकेडिंग कर रास्ता बंद कर दिया गया है।

लोगों को साथ वाले स्लिप-वे से आगे भेजा जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस के जोन इंचार्ज सब इंस्पैक्टर धर्मपाल ने बताया कि नगर निगम द्वारा इलाके में पाइप डालने के चलते मुख्य सड़क को बंद किया गया है, जबकि सर्विस लेन चालू रहेगी। आने वाले कुछ दिनों में लोग वैकल्पिक रास्ते का प्रयोग करें।

