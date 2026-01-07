Main Menu

Toll Plazas पर TAX लेने के बावजूद सड़कों की हालत बुरी, उद्योगपति की कार के टायरों के उडे़ चीथड़े

Edited By Urmila,Updated: 07 Jan, 2026 11:48 AM

the incident occurred on the national highway

नेशनल हाईवे अथारिटी इंडिया द्वारा स्थापित किये गये टोल प्लाजो पर लोगों से भारी भरकम टैक्स लिया जा रहा है पंरतु सड़को की हालत फिर भी खराब है।

लुधियाना (गुप्ता) : नेशनल हाईवे अथारिटी इंडिया द्वारा स्थापित किये गये टोल प्लाजो पर लोगों से भारी भरकम टैक्स लिया जा रहा है पंरतु सड़को की हालत फिर भी खराब है। इसका उदाहरण उस समय मिला जब लुधियाना गोराया के नजदीक हाईवे ढाबा फिल्लौर के बाहर की सडक की बुरी हालत के कारण गत दिवस गुप्ता स्टील के रविन्द्र गुप्ता फगवाड़े वालो की कार के दोनो टायर बुरी तरह से फट गये जिस कारण उन्हें परिवार सहित रात के अंधेरे में सड़क पर भारी परेशानी उठानी पड़ी। 

इस संबध में जानकारी देते हुए रविन्द्र गुप्ता ने बताया कि वे एक परिवारिक समारोह में भाग लेने के लिए गत दिवस परिवार सहित फगवाड़ा जा रहे थे कि सड़क की बुरी हालत के कारण हुए उनकी कार के टायरों के नुकसान से वे परिवारिक समारोह में भाग भी नही ले सके। परिवारिक महिलाएं भी सुनसान सड़क पर असुरक्षा की स्थिति में खड़े रहने के लिए मजबूर रही। बाद में उन्होनें के.बी टायर से 49 हजार रुपये में गाड़ी के दोनो टायर बदलवाये जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान भी सहना पडा़ा। गुप्ता ने कहा कि अगर सड़को की यही बुरी हालत रहनी है तो नेशनल हाईवे अथारिटी इंडिया को टोल प्लाजा बंद कर देने चाहिए। उन्होनें नेशनल हाईवे अथारिटी से मांग की कि उनके नुकसान की भरपाई की जाये व सड़क की तुंरत मुरम्मत की जाये अन्यथा वे अथारिटी को न्यायलय में घसीटने के लिए मजबूर होंगे।

