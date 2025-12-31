अज्ञात चोरों ने टेंपो ट्रैवलर कर लिया चोरी, केस दर्ज

समराला चौंक के निकट अज्ञात चोरों ने एक टेंपो ट्रैवलर का शीशा तोड़कर चोरी कर लिया।

लुधियाना (तरुण): समराला चौंक के निकट अज्ञात चोरों ने एक टेंपो ट्रैवलर का शीशा तोड़कर चोरी कर लिया। पीड़ित ने थाना डिवीजन नंबर 3 की पुलिस को शिकायत दी। पीड़ित इंद्रजीत सिंह निवासी गांव रामगढ़ जालंधर ने बताया कि करीब 2 महीने पहले उसने हरनूर मोटर्स समराला चौंक पर अपना टेंपो ट्रैवलर बेचने के लिए खड़ा किया था।

गत रात्रि अज्ञात चोरों ने उसके वाहन का शीशा तोड़ कर चोरी कर लिया है। हरनूर मोटर्स के मालिक ने उसे चोरी की जानकारी दी। इसके बाद वह मौके पर पहुंचा। कैमरे चैक करने पर पता चला कि 2 चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। जांच अधिकारी मोहन सिंह ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित इंद्रजीत सिंह के बयान पर अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

