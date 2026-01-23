सुखबीर ने बुलाई अहम बैठक : चंडीगढ़ में जुटेंगे SAD के जिला अध्यक्ष और हलका इंचार्ज

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 23 Jan, 2026 06:07 PM
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कल 24 जनवरी को दोपहर 12 बजे पार्टी मुख्यालय, चंडीगढ़ में जिला अध्यक्षों और हलका इंचार्जों की संयुक्त बैठक बुलाई है।
इस बैठक में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, हाल ही में हुए जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में प्रदर्शन की समीक्षा, तथा राज्य और राष्ट्रीय स्तर की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी की भविष्य की रणनीति को भी अंतिम रूप दिया जाएगा।