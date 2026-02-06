'Ok bye bye' कहकर... लुधियाना में सुबह-सुबह स्नैचिंग की वारदात

महानगर में लूट और छीना झपटी की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।

लुधियाना (स्याल): महानगर में लूट और छीना झपटी की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हथियार दिखाकर छीना झपटी करने वालों के हौंसले इतने बुलंद हो गए हैं, किसी भी समय राहगीरों से मोबाइल, नगदी, सोना हथियार दिखाकर छीनने में देरी नहीं करते।

वहीं आज सुबह-सुबह उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में पड़ते गोकुल रोड पर क्षेत्र का निवासी अपने पालतू कुत्ते को घुमा रहा था। मोटरसाइकिल पर 2 अज्ञात व्यक्ति आए और मोबाइल छीन कर ओके बाय बाय कहकर फरार हो गए। पिछले कुछ दिनों से शहर के भीतरी भागों में दिन दिहाड़े बढ़ रही छीना झपटी की घटनाओं ने लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here