'Ok bye bye' कहकर... लुधियाना में सुबह-सुबह स्नैचिंग की वारदात

Edited By Kamini,Updated: 06 Feb, 2026 10:05 AM

snatching incident in ludhiana

महानगर में लूट और छीना झपटी की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।

लुधियाना (स्याल): महानगर में लूट और छीना झपटी की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हथियार दिखाकर छीना झपटी करने वालों के हौंसले इतने बुलंद हो गए हैं, किसी भी समय  राहगीरों से मोबाइल, नगदी, सोना हथियार दिखाकर छीनने में देरी नहीं करते। 

वहीं आज सुबह-सुबह उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में पड़ते गोकुल रोड पर क्षेत्र का निवासी अपने पालतू कुत्ते को घुमा रहा था। मोटरसाइकिल पर 2 अज्ञात व्यक्ति आए और मोबाइल छीन कर ओके बाय बाय कहकर फरार हो गए। पिछले कुछ दिनों से शहर के भीतरी भागों में दिन दिहाड़े बढ़ रही छीना झपटी की घटनाओं ने लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है।

