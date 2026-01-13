लोहड़ी के दिन मशहूर पंजाबी सिंगर को सदमा, पिता का निधन

Edited By Kalash,Updated: 13 Jan, 2026 02:25 PM

मशहूर पंजाबी सिंगर अर्जन ढिल्लों के परिवार और फैंस के लिए लोहड़ी के दिन बुरी खबर सामने आई है।

पंजाब डेस्क : मशहूर पंजाबी सिंगर अर्जन ढिल्लों के परिवार और फैंस के लिए लोहड़ी के दिन बुरी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार सिंगर अर्जन ढिल्लों के पिता का निधन हो गया है। इस दुखद खबर के सामने आने के बाद फैंस और संगीत जगत की मशहूर हस्तियां गहरा दुख जता रही हैं।

वहीं फिलहाल उनके निधन के कारण और अन्य विवरण सामने नहीं आए हैं। वहीं इस दुख की घड़ी में हर कोई सिंगर के परिवार से हमदर्दी जता रहा है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here