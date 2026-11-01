सगी बहनों सहित 3 बच्चियों की संदिग्ध मौ/त! पूरे गांव में डर का माहौल

गांव में तीन बच्चियों की अचानक मौत हो गई है, जिसके बाद पूरे गांव में डर का माहौल है।

फिरोजपुर (सनी चोपड़ा): फिरोजपुर के गांव मोहरे वाले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। गांव में तीन बच्चियों की अचानक मौत हो गई है, जिसके बाद पूरे गांव में डर का माहौल है।

इनमें से दो बच्चियां खुशनबीर (7) और गुरवीर (1) एक ही परिवार की हैं और एक बच्ची मनप्रीत कौर (6 महीने) दूसरे परिवार की है। जानकारी के मुताबिक गांव वालों का कहना है कि तीनों बच्चियों के मुंह से झाग निकली है, हालांकि मौत का कारण अभी पता नहीं चला है।

बच्चियों की मौत के कारण परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है। बच्चियों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए फिरोजपुर के सिविल अस्पताल में रखवा दिया गया है। इस मामले को लेकर सेहत विभाग की एक टीम भी गांव पहुंच गई है। टीम का कहना है कि बच्चियों की मौत की वजह का पता लगाने के लिए पूरे गांव में सर्वे किया जाएगा।

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