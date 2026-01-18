Main Menu

पुलिस की लापरवाही पर SC कमीशन ने अपनाया सख्त रुख, SP को भेजा नोटिस

18 Jan, 2026

शहीद भगत सिंह नगर जिले में अनुसूचित जातियों से संबंधित एक गंभीर मामले में कार्रवाई न होने पर पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने सख्त रुख अपनाया है।

पंजाब डेस्क: शहीद भगत सिंह नगर जिले में अनुसूचित जातियों से संबंधित एक गंभीर मामले में कार्रवाई न होने पर पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने जिले के एस.पी. (डी) इकबाल सिंह को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब देने के लिए तलब किया है।

कमीशन के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि यह मामला गांव झंगियां, तहसील बलाचौर के धर्म चंद (पुत्र करता राम) द्वारा दायर शिकायत से संबंधित है। आयोग ने जांच के लिए जिला पुलिस को 14 जनवरी 2026 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

लेकिन तय तारीख पर न तो पुलिस का कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुआ और न ही आयोग को रिपोर्ट भेजी गई। इसे गंभीरता से देखते हुए आयोग ने सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है।

आयोग ने निर्देश दिए हैं कि शिकायत से जुड़ी सभी जानकारियाँ और तथ्य दो प्रतियों में एक मूल और एक फोटोकॉपी 20 जनवरी 2026 तक आयोग कार्यालय में जमा कराए जाएँ। इसके साथ ही एस.पी. (डी) को वर्ष 2024 से 2026 तक इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई न होने के कारण अपने पक्ष को व्यक्तिगत रूप से रखने के लिए तलब किया गया है।

जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा कि आयोग किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा और सुनिश्चित करेगा कि सभी शिकायतों पर समय पर और निष्पक्ष कार्रवाई हो।

