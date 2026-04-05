दुखद खबर मिली है कि एक राज मिस्त्री, जो घर की छत पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, उसकी हाई वोल्टेज बिजली की तारों की लपेट में आने से मौत हो गई।

तरनतारन (रमन) : दुखद खबर मिली है कि एक राज मिस्त्री, जो घर की छत पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, उसकी हाई वोल्टेज बिजली की तारों की लपेट में आने से मौत हो गई। इस भयानक हादसे के बाद इलाके में रहने वाले लोगों ने पावर कॉर्पोरेशन डिपार्टमैंट से तारों को तुरंत हटाने की मांग की है। फिलहाल, तरनतारन सिटी थाने की पुलिस ने इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के मुताबिक, फोकल प्वाइंट तरनतारन में रहने वाले रेलवे पुलिस में तैनात ए.एस.आई. गुरजीत सिंह अपने घर की तीसरी मंजिल पर कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे थे। जिसमें पास के गांव झंडेर का रहने वाला सोना सिंह उर्फ प्रिंस राज मिस्त्री के तौर पर काम कर रहा था। शनिवार सुबह करीब 11 बजे छत पर काम करते समय राज मिस्त्री सोना सिंह घर की छत से निकल रही हाई वोल्टेज बिजली की तारों की चपेट में आ गया। इस दौरान सोना सिंह को ज़ोरदार करंट लगा और उसका शरीर जल गया। इस भयानक हादसे के दौरान घर के बाहर लगे बिजली के तार भी जल गए।

इलाके की लाइट चली गई। मौके पर पहुंचे पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन फोकल पॉइंट के एस.डी.ओ. और दूसरे कर्मचारियों के साथ-साथ हाई वोल्टेज तारों से जुड़े टैक्निकल जे.ई. ने आगे की जांच शुरू की। यहां यह बताना ज़रूरी है कि मृतक राज मिस्त्री सोना सिंह अपने पीछे पत्नी और चार छोटे बच्चे छोड़ गया है।

तरनतारन रेलवे डिपार्टमैंट में तैनात ए.एस.आई. गुरजीत सिंह ने बताया कि वह अपने घर की छत से कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहा था। इस बारे में राज मिस्त्री का काम करने आए सोना सिंह को उसने पहले ही बता दिया था कि घर की छत से हाई वोल्टेज तार निकल रहे हैं। वह इससे दूर रहे, लेकिन जब सोना सिंह दीवार फांदकर दूसरी तरफ पहुंचा तो तारों ने उसे अपनी चपेट में ले लिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

वेरका अमृतसर से टैक्निकल डिपार्टमैंट से जुड़े एक जे.ई. ने बताया कि 1972 से इस इलाके से बिजली की ये हाई वोल्टेज तारें निकल रही हैं, जिनके नीचे खेत होते थे, लेकिन लोगों ने बिना नक्शा पास कराए अब ये गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन कर लिए हैं।

मकान ऊंचे बना लिए हैं। उन्होंने कहा कि पावर कॉर्पोरेशन समय-समय पर जिले के डिप्टी कमिश्नर को इन गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखता है। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट की तरफ से आगे कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। इस बारे में मौके पर पहुंचे थाना सिटी तरनतारन के ए.एस.आई. तरसेम सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

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