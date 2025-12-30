रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब मिलेगा टिकट पर डिस्काऊंट

रेल विभाग की तरफ से रेल यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवन ऐप के जरिए जनरल टिकट (अनारक्षित टिकट) बुकिंग करने पर 3 प्रतिशत छूट की सुविधा देने की शुरूआत की जा रही है।

लुधियाना (गौतम ) : रेल विभाग की तरफ से रेल यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवन ऐप के जरिए जनरल टिकट (अनारक्षित टिकट) बुकिंग करने पर 3 प्रतिशत छूट की सुविधा देने की शुरूआत की जा रही है। यह सुविधा 14 जनवरी से 14 जुलाई 2026 तक चलाई जाएगी। इस समय के दौरान रेलयात्रियों की तरफ से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर इसकी आगामी समीक्षा की जाएगी। रेलवे बोर्ड द्वारा रेलयात्रियों को डिजिटल माध्यम से टिकट बुकिंग के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अभी रेलवन ऐप पर आर-वॉलेट के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुकिंग करने पर 3 प्रतिशत कैश बैक की सुविधा उपलब्ध है। अब, रेलवन ऐप पर आर-वॉलेट के अतिरिक्त अन्य सभी डिजिटल माध्यमों से भुगतान करने पर अनारक्षित टिकट बुक करने पर भी 3 प्रतिशत की छूट की सुविधा प्रदान की जाएगी।

सीनियर डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर परमदीप सिंह सैनी ने रेल यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि यात्री इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए डिजिटल माध्यमों से भुगतान करें। रेलवन ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुकिंग करने पर यात्री को समय एवं धन की बचत के साथ-साथ सुविधाजनक एवं पारदर्शी टिकट बुकिंग की सुविधा मिलेंगी। इस ऐप के जरिए यात्रियों को आरक्षित और अनारक्षित टिकट, प्लेटफार्म टिकट, ट्रेनों के बारे में जानकारी, पी.एन.आर., यात्रा की प्लैनिंग, रेल मदद सेवाएं, ट्रेन में खान-पान सेवाओं के अलावा अन्य सेवाएं भी मिलेगी।