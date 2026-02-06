Main Menu

  • Punjab: बेटे की शादी में पंजाब पुलिस पहरा, घर में ही डिटेन किया किसान नेता

Edited By Kamini,Updated: 06 Feb, 2026 01:56 PM

punjab police detain farmer leader at his home

पंजाब पुलिस द्वारा किसान नेता को उसके घर में ही हिरासत में लिया गया है

फाजिल्का: पंजाब पुलिस द्वारा किसान नेता को उसके घर में ही हिरासत में लिया गया है। भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के आज बठिंडा में पक्का धरना देने से पहले ही पुलिस ने किसानों पर कार्रवाई शुरू कर दी। गांव चक्क घेरूवाला में किसान नेता के घर पर बेटे की शादी थी, लेकिन पुलिस ने घर को घेर लिया और किसान को घर के अंदर ही हिरासत में ले लिया। दरअसल, फाजिल्का के गांव चक्क के घेरूवाला में पंजाब पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के जिला नेता जगसीर सिंह घोला के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी। पता चला कि पुलिस ने उन्हें घर के अंदर ही हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि BKU एकता उगराहां ने आज बठिंडा में DC ऑफिस के बाहर पक्का धरना देने का फैसला किया था और यूनियन ने इस धरने का ऐलान पहले ही कर दिया था।

इसके बाद पंजाब पुलिस कई जगहों पर किसान नेताओं के घर जाकर उन्हें घरों के अंदर ही हिरासत में ले रही है। किसान नेता जगसीर सिंह घोला का कहना है कि भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां ने किसान नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर आज DC ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया था, जिसके बाद आज सुबह भारी पुलिस फोर्स उनके घर पहुंची और उन्हें घर के अंदर ही हिरासत में ले लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें आज के प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होना था क्योंकि उनके बेटे की शादी थी और आज उनके घर पर बच्चों के एक समारोह रखा गया था। इसके बावजूद उनके घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई और उन्हें घर के अंदर ही हिरासत में ले लिया गया।

