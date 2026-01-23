मंदिर में जल रही ज्योत से भड़की आग, पूरे घर में उठीं लपटें, धूं-धूं कर जला सारा सामान

महावीर कॉलोनी में एक घर में आग लगने की खबर सामने आई है, जिसके बाद घर का काफी सामान जलकर राख हो गया।

फाजिल्का (नागपाल): फाजिल्का की महावीर कॉलोनी में एक घर में आग लगने की खबर सामने आई है, जिसके बाद घर का काफी सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। जानकारी देते हुए संदीप कुमार ने बताया कि उनके घर में बने मंदिर में जल रही ज्योद की वजह से अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि 2 AC, मंदिर और कपड़े इसकी चपेट में आ गए। उन्होंने बताया कि जब यह घटना हुई, तो घर में सिर्फ उनकी बहू मौजूद थी। मौके पर जमा हुए लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद फायर कर्मचारियों ने आकर आग पर काबू पा लिया।

हालांकि, इस घटना में उनके नुकसान का अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता है। फायर ब्रिगेड कर्मचारी राकेश कुमार ने बताया कि उन्होंने समय रहते आग पर काबू पा लिया और अब स्थिति कंट्रोल में है। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। परिवार वालों का कहना है कि आग मंदिर की लाइट की वजह से लगी, लेकिन कारणों की जांच की जा रही है।

