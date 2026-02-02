Crime : रिहायशी इलाके में मिला बड़ी मात्रा में ड्रग्स का जखीरा, एक आरोपी काबू, दूसरा फरार

Main Menu

फिरोजपुर पुलिस की तरफ से ड्रग तस्करों के खिलाफ शुरू की गई खास मुहिम के तहत, थाना सिटी फिरोजपुर की पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली।

फिरोजपुर (आनंद) : फिरोजपुर पुलिस की तरफ से ड्रग तस्करों के खिलाफ शुरू की गई खास मुहिम के तहत, थाना सिटी फिरोजपुर की पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब गुप्त सूचना के आधार पर की गई रेड के दौरान बड़ी मात्रा में नशीली गोलियां, कैप्सूल और मेडिकल दवाएं बरामद की गईं। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका दूसरा साथी भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने बताया कि उक्त आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जानकारी देते हुए असिस्टेंट थानेदार सुखबीर सिंह ने बताया कि उनकी लीडरशिप में पुलिस पार्टी जीरा रोड पर पेट्रोलिंग कर रही थी।

इसी बीच, एक खास मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि दो लोग, कनाल कपूर पुत्र रमन कपूर, निवासी मोहल्ला बाविया वाला, और रजित पुत्र ओम प्रकाश, निवासी न्यू नानकपुरा, कंबोज नगर, ड्रग्स के गैर-कानूनी धंधे में शामिल हैं। कनाल कपूर ने अपने घर में बनी एक बंद दुकान में बड़ी मात्रा में नशीली गोलियां और अन्य मेडिकल दवाएं रखी हुई थीं। मुखबिर ने यह भी कहा कि अगर तुरंत रेड की जाए तो उन्हें रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है। पुलिस ने बताया कि रेड के दौरान पुलिस ने रजित को मौके से पकड़ लिया, लेकिन कनाल कपूर मौके से भाग गया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी की दुकान से 2 लाख 80 हजार 630 नशीली गोलियां और कैप्सूल बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि कनाल कपूर के खिलाफ पहले भी अलग-अलग थानों में 2-3 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रिहायशी इलाके में इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स स्टोर करना न सिर्फ डिप्टी कमिश्नर के आदेशों का उल्लंघन है, बल्कि यह आम लोगों और युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। असिस्टेंट थानेदार सुखबीर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रजित से पूछताछ की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि ये नशीली गोलियां कहां से लाई गई थीं और किसे सप्लाई की जानी थीं। फरार आरोपी कनाल कपूर को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी जारी है।

